Ярославль, 28 июля, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении генерального директора скандально известной дорожной компании «Трасса» возбуждено органами ФСБ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Подробности уголовного дела не разглашаются. Свою версию произошедшего высказал депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

«Один директор одной дорожной компании знал, что он плохо делает дороги. Поэтому решил дать денег эксперту, чтобы он сказал, что качество его работ соответствует ГОСТ. Задержан директор «Трассы», — написал на своей странице в Facebook Сергей Балабаев.

Согласно справочным данным директором «Трассы» с 2012 года значится Самвел Шаинян. В то же время, фактическим собственником компании принято считать другого известного бизнесмена Вагинака Погосяна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вагинак Погосян тоже был задержан органами ФСБ еще в 2014 году, а затем осужден по статье «мошеничество». Ему вменялось получение бюджетных денег за невыполненные работы. Суд отправил дорожника в колонию-поселение, а уже в начале 2016 года Погосян освободился по УДО.