Ярославль, 28 июля, 2016, 12:02 — ИА Регнум. 27 июля прошло расширенное заседание Общественного совета при Избирательной комиссии Ярославской области при участии регионального Уполномоченного по правам человека и представителей политических партий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После слов председателя Общественного совета Юрия Головина о том, что в зале собрались «ведущие политические силы региона», коммунист Александр Воробьев отметил, что он не видит за столом переговоров «Единой России».

«А что, ведущая политическая сила — «Единая Россия» себя к таковым не относит?» — сыронизировал лидер ярославского отделения КПРФ.

Как выяснилось, представитель «ЕР» в зале все-таки присутствовал. Однако Александр Воробьев остался неудовлетворен его статусом — другие партии были представлены на заседании на уровне руководства.

«Как вы думаете, почему здесь нет руководителя «Единой России»? Он боится острых вопросов или ему просто безразлично то, что мы здесь обсуждаем?», — обратился Александр Воробьев к совету.

В заседании приняли участие председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко, представители политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Родина» и «Коммунисты России».

«Появившийся общественный совет облегчает работу с жалобами граждан, участников избирательного процесса. Совет работает всего 20 дней, но плоды его деятельности уже видны, на его заявление отреагировал председатель Центральной Избирательной Комиссии России Элла Памфилова. Заседания совета сейчас проходят в еженедельном режиме, члены совета вошли в рабочие группы избиркома», — отметил председатель совета Юрий Головин.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал, что при аппарате регионального омбудсмена начала действовать «горячая линия» для обращений граждан, связанных с избирательным процессом.

«Создание общественного совета — важная инициатива, она потенциально плодотворна, но есть опасности, которые могут подстерегать совет в ходе его деятельности. Во-первых, совет может оказаться пятым колесом. Второе — какую роль будет играть совет? Буфер между избирательной комиссией и участниками избирательного процесса.

Общественный совет может превратиться в щит избирательной комиссии области, который будет отвергать критические замечания по ее деятельности. Если пойти по этому пути, то это будет медвежья услуга для избиркома, и дискредитация самого совета. Задача сделать эти выборы честными, открытыми, легитимными. Это очень важная миссия для совета», — заявил Сергей Бабуркин.