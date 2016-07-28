Рига, 28 июля, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Если Латвия разместит на своей территории противоракетную систему НАТО (ПРО), как это сделала Румыния, то в случае начала любых военных действий НАТО против России — Латвия будет уничтожена первой, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, сообщает портал Mixnews.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Любая страна, на территории которой будут расположены войска НАТО, превращают свою страну в цель для ответного удара. Если они считают, что это поможет их безопасности, пусть молятся в костелах или церквях», — сказал Кедми.

По его мнению, размещение в Латвии систем ПРО поставит страну на грань уничтожения.

«Пока американцы договорились о размещении таких систем в Европе — в Румынии и Польше. Если завтра они совсем сойдут с ума, и поставят их в Латвии, это поставит Латвию на грань уничтожения», — считает экс-глава израильской спецслужбы.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что размещение комплексов противоракетной обороны в Румынии и Польше негативно отражается на вопросах сотрудничества России и Европы.

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