Киев, 28 июля, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Народный депутат Украины, член фракции «Батькивщина» Надежда Савченко не желает носить звание «Герой Украины», но из-за общественного мнения не может от него отказаться. Об этом бывшая украинская военнослужащая сказала в эфире «Вечернего прайма» на телеканале «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

«Мне нравится песня Тартака «Я не хочу быть героем Украины», — сказала депутат. — В свое время он очень точно об этом сказал».

По словам Савченко, если бы люди не писали ей «тысячи писем» о том, что она «Герой Украины», то «наверное отказалась бы от этой звезды сразу же».

При этом член фракции «Батькивщина» добавила, что она просто не имеет права «плюнуть в лица людей».

Напомним, на сайте президента Украины появились петиции, направленные против Савченко. Одним из главных требований их авторов является лишение ее депутатских полномочий и звания Героя Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская военнослужащая Надежда Савченко была приговорена в России к 22 годам колонии за пособничество в убийстве двух российских журналистов. Женщина должна была в настоящее время находиться в одной из российских колоний, но была помилована указом президента РФ Владимира Путина.

Вернувшись на Украину, Савченко оказалась в центре внимания общественности и СМИ. 31 мая она дебютировала в парламенте Украины, произнеся речь о погибших в Донбассе украинских военных, которую депутат завершила исполнением гимна страны.