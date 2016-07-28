Якутск, 28 июля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Документы в избирательную комиссию Якутии подали ещё 3 кандидата для участия в выборах в Госдуму — от «Партии роста», «Зелёных» и «Яблока». В итоге количество претендентов на места в федеральном парламенте от республики по одномандатному округу достигло 12 человек, четверо из них — самовыдвиженцы, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основании данных регионального избиркома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

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«Партию роста» на выборах будет представлять лидер якутского отделения, предприниматель Айсен Тихонов. От российской экологической партии «Зеленые» баллотируется директор ООО «Эффект» Айтал Ефремов, от «Яблока» — соучредитель «Диссернета» Андрей Заякин. Генеральный директор «Якутскэнерго» Олег Тарасов, которого ждали на выборы как самовыдвиженца, баллотируется от «Родины».

Напомним, ранее документы в избирком подали представитель ЛДПР, депутат регионального парламента Гаврил Парахин, секретарь регионального отделения КПРФ Пётр Аммосов и представитель «Справедливой России», занимающий место в текущем созыве Госдумы Федот Тумусов и пенсионер Александр Лазарев — от партии «Коммунисты России». Подписи собирают 4 самовыдвиженца — председатель совета муниципальных образований Якутии Максим Местников, сопредседатель регионального отделения ОНФ, член фракции «Единой России» в Госсобрании республики Алёна Атласова, участвовавшая в праймериз представительница Якутского регионального отделения Общества «Знание» Зоя Соловьёва и госсоветник республики, однофамилец возглавляющего региональный список «Единой России» главы Якутии Егора Борисова - Андрей Борисов.

Зарегистрированы избиркомом пока только 5 человек: Гаврил Парахин, Федот Тумусов, Олег Тарасов и Александр Лазарев.