Якутск, 28 июля, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Укрепление национальной валюты снижает конкурентоспособность экономики государства. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

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По мнению эксперта, рост курса рубля, отмечавшийся до последнего времени, уже начал сказываться на экспортно-ориентированных предприятиях и отраслях.

«С другой стороны это плохо для производств с продукцией, замещающей импорт, так как импортные продукты становятся более доступными. Нужно, чтобы росла экономика, а не курс рубля!», — уверен Юрий Данилов.

Он обращает внимание на то, что Россия опять пришла к обнаруженной им случайной закономерности этого года, когда сумма курса доллара к рублю и цены на нефть сорта Brent составляет 110.

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«В июле 2016 года цены на нефть снизились более, чем на 10%. Поэтому курс доллара к рублю начал расти», — пояснил кандидат экономических наук. Он также уверен, что в связи с политическими событиями в Европе, в Турции и ряде других соседних стран, где обстановка сильно дестабилизировалась, волатильность рынков по-прежнему будет высокой.

«Экономику Еврозоны, медленно, но верно захлестнет вторая волна глобального экономического кризиса, первая волна, которого была в 2007—2009-м годах», — заявил Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара вырос на 0,81% (до 65,94 руб.), курс евро — на 0,65% (до 72,37 руб.). Официальные курсы ЦБ РФ на сегодня, 27 июля, составляют 65,74 руб. за американскую валюту и 72,34 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 83 и 114 копеек соответственно.