Петропавловск-Камчатский, 28 июля, 2016, 09:02 — ИА Регнум. На Камчатке 7-месячный младенец умер через несколько часов после посещения врача в поселке Ключи. Изначально медики ставили мальчику диагноз дерматит, мать отказалась от госпитализации. По предварительному заключению экспертов причиной смерти ребенка стал менингит. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM следователи, сейчас устанавливается точная причина смерти малыша, а по результатам проверки будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело.

Луи Леопольд Буальи. Врач, прививающий маленького ребенка. 1807

Предварительно, по данным СКР, известно, что мать малыша вызывала на дом врача, которая диагностировала у мальчика дерматит (воспалительное поражение кожи). «Медик предложила матери мальчика госпитализировать его, но она отказалась. Через несколько часов ребенок умер. Предварительное заключение экспертов — менингит», — сказали следователи.

Главный врач Ключевской больницы отказался от комментариев, но специалисты в медицинской отрасли пояснили корреспонденту ИА REGNUM, что к менингиту могло привести какое-либо заболевание.

«Инфекция могла спровоцировать поражение кожи и вызвать осложнения в виде менингита. Точную причину должны установить эксперты», — сообщили медики.