Вашингтон, 28 июля, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия поможет ему в поисках 30 000 писем, удаленных экс-госсекретарем США и кандидатом в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом в среду, 27 июля, сообщает телекомпания ВВС.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Россия, если ты слышишь: надеюсь, ты смогла бы найти 30 000 пропавших электронных писем, — сказал миллиардер, обращаясь к журналистам. — За это Вы будете щедро вознаграждены американскими СМИ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг бывшей первой леди Хиллари Клинтон разразился в марте 2015 г. после того, как стало известно, что в период с 2009 по 2013 г, когда Клинтон руководила дипведомством, она отправляла письма не через специальную защищённую правительственную систему, а через личный электронный ящик.

После этого политик передала свою переписку — в общей сложности 55 000 электронных писем — Госдепу США, который по решению суда обнародовал всё её содержание, за исключением секретных данных. Публикация переписки Клинтон была завершена 29 февраля 2016 года.

Известно, что Клинтон не предоставила некоторые письма следователям, поскольку, по ее словам, они содержали личную информацию.

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