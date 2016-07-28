Москва, 28 июля, 2016, 08:54 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Предыдущие торги ознаменовались очередным минимумом по нефти. Баррель сорта Brent накануне отступал к $43,91, уровню, от которого и домайского «дна» на $43,33 совсем рукой подать. Сегодня, 28 июля, с утра черное золото ограниченно восстанавливается в цене, но даже слабый доллар не способствует выкупу предыдущих продаж. Распродажа на нефтяном рынке длится уже седьмую сессию кряду. Последний раз такую цепочку продаж мы видели в июне, она завершилась 16 июня стабилизацией и большим укреплением.

Отчет по запасам нефти от Минэнерго США, который вышел накануне, подтвердил, что сырьевые покупатели ранее слишком оптимистично воспринимали данные по сокращению запасов — так, будто это будет длиться вечно. Однако видно, что сезонный фактор спроса на топливо среди американцев сходит на нет. Запасы нефти выросли за прошлую неделю на 1,6 млн баррелей при прогнозе снижения. Запасы бензина тоже увеличились, добыча нефти выросла третью неделю подряд. Эти данные могут быть сигналом к развороту тренда: девять недель снижения показателей от EIA прервались ростом и, вероятно, далее на терминалах будет оседать больше невостребованных нефтепродуктов.

Сейчас баррель стоит $44,02 (+0,2%), предполагаемый торговый диапазон на сегодня — 43,80−44,35.