Петропавловск-Камчатский, 28 июля, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Любители отдыха на природе, а также люди, собирающие ягоду и грибы, могут лишиться возможности посещать лес. Угроза возникла, в частности, над крупнейшим районом региона — Елизовским, в лесах которого каждый день в поисках дикоросов ходят сотни местных жителей. Все дело в пожарах, которые могут возникнуть, пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя агентства лесного хозяйства края Алексей Епишков.

Иван Шишкин. По грибы

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По его словам, никто не обвиняет людей в том, что они специально поджигают лес, но они бросают окурки, оставляют стеклянные бутылки, которые на солнце «срабатывают как линзы». Все это провоцирует возгорания.

«Только вчера сгорел ягодник в Елизовском районе. Площадь была небольшой — вовремя приехали и потушили, но кусты уничтожены. Если все пойдет так и дальше мы будем рекомендовать ввести особый противопожарный режим на территории Елизовского района. При нем людям нельзя будет заезжать в лес на машинах и вообще находится там», — пояснил собеседник.

Он отметил, что такой режим уже введен в Быстринском районе и там для местных жителей и гостей уже действуют подобные ограничения. «Там высокий уровень пожарной опасности. Такой же и в Мильковском районе. Его властям уже дана рекомендация объявить особый противопожарный режим», — сказал Епишков.

В Мильковском районе в настоящее время действуют два лесных пожара на площади 30 и 1,9 га. В тушении задействовано 50 человек, 2 вертолета Ми-8, 5 единиц наземной техники.

Всего с начала пожароопасного сезона на Камчатке произошло уже 22 лесных пожара. Огнем пройдено 5,5 тысячи гектаров.