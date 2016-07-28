Якутск, 28 июля, 2016, 08:13 — ИА Регнум. На одного депутата стало меньше в представительном органе Жиганского национального эвенкийского района. Полномочия муниципального парламентария прекращены потому, что он не предоставил сведения о доходах и имуществе за 2015 год в установленный законом срок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики. Это первый депутат в Якутии, оставшийся без мандата по этой причине.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

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Решение отстранить депутата от должности принимали члены муниципального собрания. Рассмотрение вопроса было инициировано актом прокурорского реагирования. В надзорном ведомства напомнили, что основанием для прекращения полномочий депутата стало нарушение им Федеральных законов «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, В Якутии своевременно не сдали декларации 1050 парламентариев представительных органов разного уровня, 100 из них — депутаты городских и районных собраний.

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