Москва, 28 июля, 2016, 07:15 — ИА Регнум. Известная российская спортсменка Елена Исинбаева сообщила на своей странице в Instagram, почему расплакалась на встрече российских олимпийцев с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая прошла 27 июля в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Елена Исинбаева двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, во время встречи с олимпийской сборной России

«На приеме у президента не смогла сдержать слез от обиды, сильные девушки тоже иногда ломаются и поддаются эмоциям», — написала двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом.

Кроме того, Исинбаева выразила слова благодарности российским фанатам, чья поддержка для нее «дороже любой победы и медали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля российская легкоатлетка Елена Исинбаева расплакалась на встрече олимпийской сборной с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Исинбаева была приглашена на встречу олимпийской сборной с главой государства, несмотря на то, что она не едет на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) её не пускает.

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