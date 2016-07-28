Исинбаева: «Не смогла сдержать слез от обиды»
Москва, 28 июля, 2016, 07:15 — ИА Регнум. Известная российская спортсменка Елена Исинбаева сообщила на своей странице в Instagram, почему расплакалась на встрече российских олимпийцев с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая прошла 27 июля в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.
«На приеме у президента не смогла сдержать слез от обиды, сильные девушки тоже иногда ломаются и поддаются эмоциям», — написала двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом.
Кроме того, Исинбаева выразила слова благодарности российским фанатам, чья поддержка для нее «дороже любой победы и медали».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля российская легкоатлетка Елена Исинбаева расплакалась на встрече олимпийской сборной с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Исинбаева была приглашена на встречу олимпийской сборной с главой государства, несмотря на то, что она не едет на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) её не пускает.
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