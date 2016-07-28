Вашингтон, 28 июля, 2016, 06:58 — ИА Регнум. Небольшой самолет разбился при заходе на посадку в северной Калифорнии. Инцидент произошел в среду, 27 июля, на борту самолета находились четыре человека, все они погибли, сообщает Associated Press со ссылкой на сообщение местных властей.

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Как стало известно летательный аппарат пытался совершить посадку на взлетно-посадочную полосу, однако его занесло влево, в результате чего машина рухнула на землю и практически сразу загорелась. К моменту прибытия спасательных бригад самолет полностью был охвачен огнем, никому из находившихся на борту выжить не удалось.

Кроме того, из-за вспыхнувшего огня начался пожар окружающей территории, но растительность удалось оперативно потушить.

Оперативные службы начали работу на месте трагедии. Что стало причиной крушения самолета, пока не известно.