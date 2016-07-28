Киев, 28 июля, 2016, 06:38 — ИА Регнум. Ущерб в результате перехода движимого и недвижимого имущества Крыма под юрисдикцию властей Российской Федерации на Украине оценили в 150 миллионов гривен, или 6 миллионов долларов США. Соответствующая информация опубликована на сайте так называемой «прокуратуры Автономной Республики Крым» в среду, 27 июля.

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По данным источника, в результате «аннексии» Крымского полуострова российские власти «незаконно» присвоили украинское имущество (административные здания, земельные участки, материальные ценности и другое), в связи с чем «прокуратурой автономии» начато досудебное расследование. Выявленные «нарушения» украинская сторона рассортировала по шести уголовным производствам по статье о присвоении чужого имущества в особо крупных размерах.

«Прокуратура Автономной Республики Крым» напоминает, что наказание за выявленные ею преступления может составить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящий момент украинская сторона намерена установить, какой орган и в какой форме будет вести данное расследование. Определением подследственности займется Генеральная прокуратура Украины.

Напомним, проведенный в июне 2016 года опрос жителей Крыма и Севастополя показал, что сегодня, как и два года назад, жители региона проголосовали бы за вхождение в состав России. В Крыму за соответствующее решение высказались 95% опрошенных, а в Севастополе — 94%.