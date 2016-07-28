Эль-Камышлы, Сирия, 28 июля, 2016, 04:22 — ИА Регнум. Жертвами двойного теракта на севере Сирии стали по меньшей мере 50 человек, число погибших в Эль-Камышли продолжает расти. В память о погибших курдах в регионе объявлен траур. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает RT.

almasdarnews.com Двойной теракт на севере Сирии

Два взрыва произошли у блок-поста сил самообороны курдов. Первым взорвался грузовик со взрывчаткой. По свидетельствам некоторых сирийских СМИ, сила взрыва была такова, что в расположенном неподалеку турецком городе выбило стекла в зданиях. Затем в действие было приведено еще одно взрывное устройство, вмонтированное в расположенный неподалёку мотоцикл.

Отмечается, что рядом с эпицентром взрыва находилось также административное здание.

Число погибших в настоящий момент оценивается в районе 50 человек, однако эти данные не окончательны и продолжают меняться. Более 150 человек получили ранения, состояние многих из них оценивается как критическое.

Ответственность за террористическую атаку взяли на себя боевики международной исламистской группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена в ряде стран, в том числе в РФ). По мнению политолога Талеба Ибрагима, террористы будут усиливать количество точечных атак, поскольку их позиции в Сирии все слабее. В связи с этим от маштабных боевых действий они будут переходить к эпизодическим терактам.

Курдский город Эль-Камышли выбран боевиками неслучайно: курдские ополченцы — одна из значимых сил активно борющихся с террористами «Исламского государтсва» (запрещена в РФ).