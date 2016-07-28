Вашингтон, 28 июля, 2016, 03:00 — ИА Регнум. Кандидата от Республиканской партии США миллиардера Дональда Трампа обвиняют в слишком мягком подходе к российскому президенту Владимиру Путину. Эпатажный кандидат пообещал избирателям, что рассмотрит вопрос о присоединении Крымского полуострова к РФ, а затем, возможно, отменит антироссийские санкции. Соответствующее объявление Трамп сделал в среду, 27 июля, чем вызвал на себя шквал критики, сообщает The Globe and Mail.

daphne-scott.com Критика

«Мы будем рассматривать это, — заявил Трамп по поводу признания присоединения Крыма на пресс-конференции. — Да, мы будем рассматривать».

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Кроме того, республиканец заявил, что, возможно, Москва поможет найти часть утерянной рабочей переписки своего соперника по выборам эксгоссекретаря США Хиллари Клинтон.

Член предвыборного штаба Клинтон Джейк Салливан резко отрицательно высказался против подобных высказываний Трампа: «Это, вероятно, первый раз, когда один из кандидатов в президенты активно поощряет иностранную державу вести шпионаж против своего политического оппонента».

По мнению бывшего министра обороны и эскдиректора ЦРУ Леона Панетты Дональд Трамп не имеет права занимать главный пост в США, поскольку не имеет опыта работы в системе национальной безопасности страны и не знаком с теми нормами, которые регулируют ее внешнюю политику, в том числе направленную против угрожающей союзникам по НАТО России.

По словам пресс-секретаря Белого дома Эрика Шульца, президент США Барак Обама планирует выступить с речью против кандидата от республиканцев. Американский лидер считает, что избрание Дональда Трампа — это рискованный путь для США. Кандидат от демократов Хиллари Клинтон, по мнению Обамы, напротив имеет все необходимые качества для того, чтобы занять его место в Овальном кабинете.