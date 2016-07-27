Кишинёв, 28 июля, 2016, 02:30 — ИА Регнум. Правительство Молдавии и миссия Международного валютного фонда пришли к предварительному соглашению по программе экономических реформ в рамках договоренности о финансировании в течение трех лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского правительства, речь идет о финансировании посредством Механизма расширенного финансирования (EFF) и Расширенного кредитного механизма (ECF) на сумму около $179 млн. в течение трех лет.

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В документе будет два приоритетных направления: политика обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и структурные реформы, способствующие экономическому росту.

«Это важный шаг в деле кредитоспособности молдавской экономики, подтверждены наши реформы последних месяцев, и последуют дальнейшие шаги по модернизации страны. Реформы продолжаются, и их результатом станет достойная жизнь граждан», — заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип, говоря о достигнутом с МВФ соглашении.

Молдавские власти также надеются, что новая программа позволит разблокировать финансовую помощь, оказываемую стране другими донорами и партнерами по развитию.

Соглашение должно быть одобрено руководством и Исполнительным советом Международного валютного фонда, заседание которого состоится в октябре.