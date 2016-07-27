Анкара, 28 июля, 2016, 02:28 — ИА Регнум. Власти Турции объявили о закрытии в стране более 130 СМИ после попытки военного переворота в стране, передаёт CNN Turk.

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Уточняется, что закрыты будут три новостных агентства, 16 телеканалов, 23 радиостанции, 45 ежедневных газет, 15 журналов и другие медиаресурсы. Как заявлено, данное решение принято в рамках введённого в стране режима чрезвычайного положения.

Как сообщало ИА REGNUM, попытка государственного переворота в Турции была совершена военными в ночь на 16 июля текущего года. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой. Мятеж не удался, к утру преданные руководству Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предпринявшие попытку переворота лица заплатят высокую цену. После этого около 60 тысяч работников государственного сектора были уволены и около 10 тысяч человек, в основном военнослужащие и судьи, попали под арест.

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