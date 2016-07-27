Кишинёв, 28 июля, 2016, 02:20 — ИА Регнум. Парламент Молдавии 27 июля отклонил инициативу оппозиции о вотуме недоверия правительства. Как передает корреспондент ИА REGNU, за инициированную социалистами, коммунистами и либерал-демократами отставку Кабмина проголосовали 30 депутатов при необходимых 51.

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По мнению инициаторов вотума, из-за неэффективности правительства экономика страны находится в кризисе, а граждане продолжают массово бежать из страны. по словам лидера социалистов Игоря Додона, правительству следует уйти в отставку, не дожидаясь пока «власть будет сметена волной народного недовольства».

Премьер Павел Филип в свою очередь утверждает, что в стране, напротив, установилась стабильность, экономический спад приостановлен, пенсии и зарплаты были повышены и выплачиваются вовремя, коммунальные тарифы и цены на лекарства снижены, продолжается курс на «евроинтеграцию».

Правительство поддержали и депутаты от правящей коалиции. В итоге оппозиции не хватило голосов для того, чтобы отправить в отставку Кабмин.