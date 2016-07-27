Москва, 28 июля, 2016, 01:54 — ИА Регнум. В Сирии 27 июля заключены соглашения о примирении с представителями целого ряда населённых пунктов в провинциях Эс-Сувейда, Латакия и Эль-Кунейтра. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, опубликованном пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

syria.mil.ru Примирение конфликтующих сторон

«В течение суток заключены соглашения о примирении с представителями 16 населённых пунктов в провинциях Эс-Сувейда (10), Латакия (4) и Эль-Кунейтра (2). Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 275», — говорится в опубликованном документе.

Также были продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск и Риф-Дамаск. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, пока остаётся без изменений — 61.

Продолжено оказание гуманитарной помощи населению Сирии. «Самолётом российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осаждённый террористами ИГИЛ (группировка) город Дейр-эз-Зор десантирован гуманитарный груз ООН, основу которого составили различные крупы, общей массой более 21 тонны», — сообщают в Минобороны.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.