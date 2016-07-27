Вашингтон, 28 июля, 2016, 01:36 — ИА Регнум. На главном железнодорожном вокзале Вашингтона «Юнион-стейшен» проведена эвакуация после обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции.

narod.ru Центральный вокзал в Вашингтоне

По информации телеканала Fox 5, к месту прибыли пожарные и автомобили скорой помощи. Территорию вокзала в настоящее время обследуют кинологи с собаками.

По сообщениям очевидцев, среди находившихся на территории вокзала возникла паника. Некоторые пользователи Twitter сообщают, что к вокзалу прибыла полиция после сообщений о стрельбе.

Все подробности произошедшего выясняются.