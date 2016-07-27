Москва, 28 июля, 2016, 01:02 — ИА Регнум. В Москве проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины под колёсами электропоезда на северо-западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ведомства, инцидент произошёл вечером 27 июля в 200 метрах от станции Покровское-Стрешнево Савёловского направления Московской железной дороги. Погибший — мужчина в возрасте 50−55 лет, личность которого не установлена. Со слов машиниста поезда, неизвестный совершил суицид.

«Следствием проводиться комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, по данным ОАО «РЖД», в транспортных происшествиях в зоне движения поездов за 2015 год погибли почти две тысячи человек, ещё около 2,9 тысячи человек пострадали.

Основной причиной гибели людей и получения травм стало несоблюдение правил безопасности вблизи железной дороги. При этом подчёркивается, что большая часть граждан, получивших травмы, находилась в состоянии алкогольного опьянения.