Симферополь, 28 июля, 2016, 00:38 — ИА Регнум. Интернет-сервис Google Maps переименовал населённые пункты в Крыму в соответствии с принятым на Украине законом о декоммунизации. На изменения обратили внимание блогеры.

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Так, город Красноперекопск обозначен на карте Google как Яны-Капу, районные центры Красногвардейское, Кировское и Советский переименованы в Курман, Ислям-Терек и Ички.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2015 года Верховная рада Украины приняла пакет законов о декоммунизации украинского общества, осуждающих советский режим и запрещающих советскую символику. В числе прочего законами было предусмотрено переименование десятков населённых пунктов, в том числе в Донбассе и в Крыму.

Напомним, Крым вернулся в состав России после референдума в марте 2014 года, которому предшествовал государственный переворот на Украине. На референдуме за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% населения полуострова.

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