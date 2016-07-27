София, 28 июля, 2016, 00:08 — ИА Регнум. «Болгария является лояльным членом НАТО и ответственным производителем качественного вооружения. Для нас имеет большое значение долгосрочное партнёрство с НАТО», — заявил министр экономики Болгарии Божидар Лукарский во время встречи на крупнейшем оружейном заводе Болгарии «ВМЗ-Сопот» с делегацией, включающей представителей американских предприятий-партнёров Chemring и Orbital ATK, а также представителей Пентагона и американской Программы закупки нестандартного оборудования и амуниции.

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Как сообщает пресс-служба Минэкономики Болгарии, делегация посетила болгарское предприятие с целью обсуждения возможностей расширения партнёрства с ВМЗ. «Для ВМЗ является честью принимать делегацию столь высокого уровня, в которую вошли как наши традиционные торговые партнёры, так и высокопоставленные служащие Пентагона. Это служит оценкой нашей работы и указывает не только на значимость оружейной индустрии для этих партнёров, но и на перспективы дальнейшего развития нашего сотрудничества», — заявил исполнительный директор «ВМЗ-Сопот» Иван Гецов.

Руководитель проекта при Программе закупки нестандартного оборудования и амуниции, полковник Мойзес Гутиеррес в ходе встречи отметил, что «болгарская оборонная индустрия имеет серьёзный потенциал». По его словам, США «рассчитывают на качественные боеприпасы, которые Болгария производит».

Как заявил Гутиеррес, болгарские боеприпасы имеют исключительное значение для миссий в Афганистане и Ираке, а также в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Божидар Лукарский также отметил, что Болгария придаёт большое значение своим международным обязательствам в области безопасности поставок вооружений и «соблюдению высоких стандартов в международной торговле». В свою очередь представители американской стороны заверили, что «правительство США принимает все необходимые меры для обеспечения того, чтобы крайне точкой доставки экспортируемых из Болгарии боеприпасов были безопасные страны». «Эти меры являются гарантом того, что экспортируемое из Болгарии оружие не попадёт в руки вражеских сил», — отмечается в пресс-релизе.

Болгарское предприятие «ВМЗ-Сопот» уже длительное время сотрудничает с американскими Chemring и Orbital ATK в рамках контрактов на производство и поставку боеприпасов. Обе компании выполняют заказы правительства США.