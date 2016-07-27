Сургут, Югра, 28 июля, 2016, 00:18 — ИА Регнум. В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей отделением дневного пребывания реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Добрый Волшебник», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СКР.

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Сотрудница реабилитационного центра обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая широкое распространение в СМИ получила запись с камер видеонаблюдения реабилитационного центра города Сургута «Добрый Волшебник» для детей с ограниченными возможностями. На видео снято, как воспитательница учреждения, силой удерживая слепого ребенка за руки, нанесла ему травму, а от социального работника реабилитационного центра 7-летний мальчик получил удар по голове. В ходе просмотра записей иных фактов противоправной деятельности со стороны сотрудников учреждения к детям не было установлено.

Отметим, что ранее были завершены расследования уголовных дел в отношении воспитателя и социального педагога реабилитационного центра. Данные дела также направлены в суд. Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего директора реабилитационного центра «Добрый Волшебник».

Тем временем в «Добром Волшебнике» назначен новый директор Светлана Королева. Она 15 лет работает в социальной сфере, воспитывает ребенка-инвалида. На пост директора центра для особенных детей ее выдвинула ассоциация «Не-просто-дети».

"Светлана Королева зарекомендовала себя как профессионал, организовав на высоком уровне работу по реабилитации детей с ограниченными возможностями в Лянторе, под ее руководством был разработан ряд методик и программ по адаптации особенных ребят», — прокомментировала назначение «Сургутской трибуне» директор департамента социального развития Югры Мария Краско.

Королева, как сообщает издание, планирует создать для родителей школу общения, разработать «маршруты» реабилитации каждому ребенку с учетом его индивидуальных возможностей. И, безусловно, вернуть доброе имя центру.