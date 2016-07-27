Воронеж, 27 июля, 2016, 23:19 — ИА Регнум. Уголовное дело об аварии на аммиакопроводе в Терновском районе Воронежской области, произошедшей летом 2015 года, передано в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 27 июля старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

36.mchs.gov.ru Аварийно-восстановительные работы на аммиакопроводе

Обвиняемым по статье о загрязнении вод, повлекшем причинение вреда здоровью человека и массовую гибель животных, проходит 38-летний главный механик филиала «Воронежское управление» ОАО «Трансаммиак».

По версии следствия, причиной аварии, произошедшей в июне 2015 года, стали нарушения при производстве работ по замене шаровых кранов за год до этого — в мае 2014 года. Отвечал за роведение работ главный механик филиала.

По версии следствия, обвиняемый, нарушив инструкции, дал указание трем сотрудникам использовать для фиксации фланцевых соединений крана и трубопровода болты, которые использовались на старых фланцевых соединениях старого крана и фланцев с момента ввода в эксплуатацию аммиакопровода, вместо шпилек и гаек, которыми комплектовался новый кран фирмы «Mapol s.r.o.». При этом используемые болты имели недостаточную длину — в результате резьбовое соединение удерживалось лишь на трети резьбовой поверхности.

Как считает следствие, «21 июня 2015 года около 18 часов произошло одномоментное воздействие в осевом направлении на резьбовые соединения фланцев и последующее разрушение резьбы на 5 болтах, повреждение резьбы на соответствующих им резьбовых отверстиях, а также значительное растяжение одного из болтов. Это повлекло разгерметизацию фланцевого соединения и утечку жидкого аммиака в окружающую среду».

В результате отравление аммиаком получил один из местных жителей. Кроме того, значителный объем аммиака попал в окружающую среду: в реке Сухой Карачан массово погибла рыба, ущерб оценен в сумму в 1,2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в мировой суд Терновского района Воронежской области для рассмотрения по существу. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения свободы.