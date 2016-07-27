Вашингтон, 27 июля, 2016, 22:26 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин упомянул плохое слово на букву «н» (N-word), которое, вероятно, относилось к президенту США Бараку Хусейну Обаме. Об этом сегодня, 27 июля, пишет The Independent.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и другие

Трамп в беседе с журналистами во Флориде пространно заявил, что президент России за последний год якобы «наговорил много плохих вещей».

«Я был шокирован, когда услышал, как однажды он произнес слово на букву «н». У него полностью отсутствует уважение к Обаме, и он его не любит», — сказал Трамп о Путине.

Британское издание указывает, что пресловутое слово на букву «н» носит расистский характер и не указывает его полностью. Видимо имеется в виду слово «негр», которое в России не является оскорбительным, а лишь означает человека негроидной расы. Однако в США это слово носит отчетливо расистский подтекст и считается тяжким оскорблением.

Стоит отметить, что никаких конкретных примеров Трамп не привел, а в публичных выступлениях Путина никогда не звучало слово на букву «н» в отношении Обамы.

При этом сам Обама говорил, что на его встречах с Путиным российский лидер ведет себя как откровенный и пунктуальный политик.