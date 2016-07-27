Тверь, 27 июля, 2016, 21:45 — ИА Регнум. Более 1080 образовательных организаций Тверской области готовятся к новому учебному году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 27 июля.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

С 10 по 25 августа в регионе будут работать приемочные комиссии, которые проверят готовность школ региона к приему учеников. На даный момент уровень подготовки школ в целом по области составляет 31%, что аналогично уровню прошлого года. Однако в ряде районов показатель уровня подготовленности значительно выше — в Осташковском 100%, в Ржеве, а также Андреапольском, Зубцовском и Оленинском районах — выше 60%.

В текущем году к приемке предъявляются 999 муниципальных, 72 государственные и 13 негосударственных образовательных организаций. Со стороны правительства области и надзорных органов пристальное внимание уделяется антитеррористической, противопожарнойзащищенности учреждений, соблюдениюбезопасности перевозок детей.

«Мы делаем упор на социальную сферу, это касается всех жителей Тверской области. Условия, в которых учатся дети, должны соответствовать всем необходимым требованиям», — заявил исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя при рассмотрении вопросов отрасли. Все образовательные организации должны иметь ограждения, кнопки экстренного вызова полиции, систему видеонаблюдения, контроля доступа в организации. При проверках готовности образовательных учреждений к новому учебному году особый контроль также будет качества и безопасности питьевого водоснабжения, медицинского обеспечения.

До 10 августа в организациях необходимозавершить ремонтные работы с учетом замечаний и предписаний надзорных органов, а комиссиям — до 25 августа организовать своевременную приемкуобразовательных учреждений к новому учебному году.