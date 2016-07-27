Москва, 27 июля, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Любая непроизводственная нагрузка вызывает недовольство врачей и необходимо сделать все, чтобы ее минимизировать, заявил председатель «Единой России», глава правительства РФ Дмитрий Медведев в среду, 27 июля, на встрече с партийным активом в ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница» в Москве.

government.ru Дмитрий Медведев в Морозовской детской больнице

По словам Дмитрия Медведева, о большой бюрократической нагрузке говорят и учителя. «Любая непроизводительная нагрузка вызывает злость и у врача, в том числе. Кстати, то же самое говорят педагоги. Они вместо того, чтобы заниматься делами, пишут отчеты», — сказал он. Поэтому нужно сделать все, чтобы оптимизировать процессы отчетности.

В связи с этим премьер напомнил об усилиях правительства по внедрению электронного документооборота. «Мы понимаем, что заполнять электронную форму все-таки удобней, чем писать», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

«Нужно сделать электронный оборот грамотным, доступным, технологичным, понятным, чтобы общение с бумагами, даже в электронной форме, у специалистов занимало 20% времени, а все остальное уходило на пациентов. Это будет лучше и для медработников, и для пациентов», — сказал Медведев.

Он добавил, что правительство будет заниматься этим вопросом «в рамках тех решений, которые принимаются Министерством здравоохранения и региональными властями». Премьер подчеркнул, что работа по совершенствованию электронного документооборота будет продолжена.

Медведев подчеркнул, что необходимо переходить на электронный документооборот, максимально упростив электронные платформы.

Системный подход к развитию здравоохранения в стране позволил увеличить продолжительность жизни, увеличить рождаемость и снизить материнскую и младенческую смертность, считает заведующий кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии Педиатрического факультета ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова Дмитрий Морозов.

В числе мер по развитию сферы, которые необходимо предусмотреть на будущее, можно предусмотреть, в частности, снижение бюрократической нагрузки на врачей. Этот вопрос для медицинского сообщества является крайне актуальным, заявил Дмитрий Морозов по итогам встречи председателя партии с партактивом.

По мнению Дмитрия Морозова, частью системной политики стало создание структуры перинатальных центров, что позволило снизить материнскую и младенческую смертность, вопрос сегодняшнего дня — снижение бюрократической нагрузки на врачей

Реализация национального проекта, который назывался «Здоровье», сказалась на огромном спектре решенных проблем», — отметил Дмитрий Морозов. «По большому счету, сегодняшние результаты, которые мы имеем: увеличение продолжительности жизни, особенно увеличение рождаемости, снижение материнской и младенческой смертности во многом — результат этого системного подхода к созданию, к примеру, структуры перинатальных центров. То же касается сосудистых центров», — заявил он.

В рамках встречи главный врач Энгельсской городской детской поликлиники №1 Саратовской области, секретарь первичного отделения партии Наталья Троицкая подняла вопрос, касающийся кадровой проблемы.

«Поликлиники обслуживают население по территориальному принципу, и на каждом участке закреплено определенное число людей, и эти нормативы были установлены приказом Министерства здравоохранения еще в 1982 году. Но тогда в этом документе был оговорен механизм восполнения кадров — работала система распределения выпускников. При увеличении численности населения в конкретном населенном пункте увеличивалось и число выпускников медицинских вузов, которые распределялись туда. Но института распределения уже нет», — сказала Наталья Троицкая.

Она отметила, что если сокращать численность людей, закрепленных на участке, то у врача будет оставаться больше времени заниматься каждым пациентом. Но таким образом увеличится общее количество участков, а это требует дополнительного финансирования, расширения штатного расписания.

«С 2017 года должна стартовать так называемая обязательная трехгодичная отработка выпускниками медицинских вузов в рамках стратегической программы долгосрочного развития здравоохранения. И это — один из механизмов вовлечения в первичное звено выпускников медицинских вузов. Но молодые специалисты очень боятся нагрузки. Когда они слышат, что на участке живет 800 человек, их это очень сильно пугает. Поэтому нужно увеличивать число участков, снижая нагрузку. Но вводить обязательную трехгодичную отработку необходимо. Конечно, некоторые специалисты после этого срока уедут, но кто-то и останется», — подчеркнула Наталья Троицкая.

Она обратила особое внимание на то, что сейчас медицина направлена в основном на профилактику, которой должен заниматься участковый врач. Временной норматив на прием пациента сейчас составляет 15 минут на человека, но фактически на прием уходит гораздо меньше времени.

«Существующие нормы начнут работать только тогда, когда уменьшится численность прикрепленного населения, тогда появится персонализированный подход к каждому пациенту», — сказала Наталья Троицкая