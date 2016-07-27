Тверь, 27 июля, 2016, 21:26 — ИА Регнум. Активная заготовка кормов для животноводства ведется в Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Аркадий Пластов. Сенокос. 1945

По данным на 27 июля травы скошены на площади 84,3 тыс. га (46% от прогнозного показателя), заготовлено сена — 91,1 тыс. тонн (49%), сенажа — 99,2 тыс. тонн (49%), силоса — 104,8 тыс. тонн (55%). Всего запасы грубых и сочных кормов (с учетом остатков прошлого года) — 11,9 центнера кормовых единиц на условную голову скота. На аналогичную дату прошлого года данный показатель составлял 10,5 центнера кормовых единиц.