Тверь, 27 июля, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Студенты Тверского государственного университета вошли в число победителей «Конвейера проектов», проводившегося в рамках Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов». Итоги были подведены на церемонии закрытия четвертой смены форума во Владимирской области 26 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

minsvyaz.ru Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов»

Проект команды «Тверская Международная Модель ООН» получил народную поддержку и грант 100 тыс. рублей. Проект, представленный студентами Тверского госуниверситета, направлен на обучение многосторонней дипломатии студентов и старшеклассников, формирование коммуникативных, лидерских качеств у молодёжи в условиях моделирования органов ООН.

Как считает руководитель проекта Александр Дубовик, молодые люди должны знать, какие темы международного характера стоят на повестке дня, каковы причинно-следственные связи между вопросами в этой области, перспективы их решения.

В целом на участие в «Конвейере проектов» четвёртой смены было подано 128 заявок, 115 из которых допущены экспертами до защиты. Только 25 были рекомендованы к получению грантов на общую сумму 4,8 млн рублей.

С победой на форуме «Территория смыслов» тверских студентов поздравил исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя: «Ваш проект заслуженно получил высочайшую оценку экспертов и участников форума. За этим результатом стоит многолетняя работа коллектива студентов, руководства и преподавателей Тверского государственного университета. Благодаря общим усилиям деловая игра «Тверская модель ООН» превратилась в неформальное движение молодежи, которая выступает за международное сотрудничество против войн, терроризма и наркотиков».

Представители Тверской области вошли в число победителей и по итогам предыдущих смен форума. Так, на площадке, посвященной IT-технологиям, победу одержал проект «КиберПомощь», над которым вместе с членами команды работал магистрант Тверского государственного технического университета Дмитрий Красиков. В основе идеи — создание единого ресурса, консолидирующего программы-помощники для популярных приложений, и функций в мобильном телефоне для людей старше 45 лет. У авторов «КиберПомощи» теперь есть возможность перевести проект в практическую плоскость при поддержке Регионального общественного центра интернет-технологий и Института развития интернета. Ранее на форуме грант Росмолодежи в размере 200 тыс. рублей получил проект Тверской области «Блокадный хлеб».