Калининград, 27 июля, 2016, 21:17 — ИА Регнум. В программу второго образовательного дня Всероссийского молодежного образовательного форума «Балтийский Артек» вошла панельная дискуссия на тему «Гражданская активность как одно из направлений работы Российского движения школьников».

fadm.gov.ru Дискуссия о гражданской активности в «Балтийском Артеке»

Участие во встрече приняли руководитель «Поискового движения России» Елена Цунаева, заместитель директора Роспатриотцентра Алиса Крюкова, председатель Центрального Совета Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» Надежда Ершова, исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, председатель федерального экспертного Совета АВЦ Татьяна Арсеньева и сопредседатель Совета АВЦ Артем Метелев.

Елена Цунаева начала свое выступление с рассказа о том, что поисковая работа — это не только раскопки на местах боев и большая подготовка к экспедициям, а также возможность изучать краеведение и историю страны. Она рассказала о создании организации и главных направлениях работы.

«Мы далеки от мысли, что в каждой школе можно создать поисковый отряд. Но мы хотим, чтобы вы понимали — у нас есть активности, в которых каждый школьник может принять участие», — сообщила она. По ее словам, в рамках мероприятий движения есть задачи, которыми могут заниматься дети: посещение и реконструкция памятников и обелисков, изучение своей Родины и земляков, выставочная и музейная деятельность.

По ее словам, «Поисковое движение России» готово сотрудничать с «Российским движением школьников».

«Необходимо наладить взаимодействие. Одно движение сольется с другим и получится целое государство, такое же великое, как наша великая Россия». Она добавила, что некоторые проекты «Поискового движения России», где участвуют школьники, они готовы предложить для плана совместных действий с РДШ», — отметила Елена Цунаева.

Дискуссию продолжил сопредседатель Совета АВЦ Артем Метелев. По его мнению, школьники должны вовлекаться в добровольчество: «На мой взгляд, волонтерство — самая яркая форма гражданской активности. Дети, проходящие через волонтерские практики, приобретают необходимый опыт, компетенции, расширяют свой кругозор».

Он рассказал о деятельности «Волонтеров-медиков» и Ассоциации волонтерских центров. Также сообщил о создании Федерального экспертного совета по развитию добровольчества, который поможет вывести волонтерство на совершенно новый уровень. Важно, чтобы представители школ и учителя также делились своими практиками и опытом, чтобы в конечном итоге создать общую систему работы.

О развитии добровольческой деятельности в школах рассказала Татьяна Арсеньева. «Мы вместе с вами будем развивать одно из самых важных направлений — гражданская активность школьника. Нет серьезнее задачи, чем подготовить гражданина своей страны». По ее словам, вовлечение детей в социальную практику через волонтерство — самый позитивный тренд. «Делай добро, тогда ты будешь человеком и гражданином своей Родины», — добавила она.

Надежда Ершова рассказала об истории движения «Школа безопасности», их главных задачах и целях. Кроме того, прокомментировала: «РДШ создано именно для того, чтобы объединить общественные структуры».

На встрече выступила исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. Она обратила внимание на то, что со школьниками они работают уже давно, с самого создания движения. Одна из главных задач «Волонтеров Победы» — изучение истории в современных, интерактивных и понятных для молодежи форматах.

Напомним, что Всероссийский молодежный образовательный форум «Балтийский Артек» стартовал 25 июля 2016 года в Калининградской области. Ключевой темой образовательной площадки стало развитие «Российского движения школьников» в регионах.

Форум проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и проходит при кураторстве Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам.

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата Российской Федерации и Роспатриотцентр.

Партнер смены — Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».