Тамбов, 27 июля, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин вручил водителям ключи и документы от 48 новых школьных автобусов и пожелал им «безопасных маршрутов и зеленого света на светофорах», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

tambov.gov.ru Александр Никитин вручает ключи от новых школьных автобусов

Сегодня, 27 июля, новые автобусы заняли практически всю площадку перед администрацией области. За счет средств регионального бюджета в рамках программы «Развитие образования Тамбовской области» на 2013−2020 годы было закуплено 30 автобусов ПАЗ и 18 автобусов УАЗ общей стоимостью 63,5 млн районов. Новыц транспорт пополнит автопарк 21 муниципалитета. В целом с 1 сентября более 9 тысяч сельских школьников региона будут добираться до места учебы на 447 автобусах.

Александр Никитин уверен, что безопасность детей, в том числе и по дороге в школу, — одно из ключевых направлений работы. Именно поэтому для обновления автобусного парка были выделены средства из областного бюджета. Вместе с тем, в этом году на программу обновления школьных автобусных парков из федерального бюджета выделено 3 млрд рублей. Соответственно, в регионы будет поставлено 1860 новых автобусов. Тамбовская область, по словам губернатора, получит еще 20 новых автобусов для замены транспорта, который уже отслужил свой срок, либо не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников. Таким образом, в текущем году из эксплуатации на школьных маршрутах региона будут выведены все автобусы 2006 года выпуска.

После того, как автобусы отправились по маршрутам, глава администрации области Александр Никитин вместе с депутатами Тамбовской областной Думы и главами районов отправились на улицу Чичканова областного центра. Здесь располагается ТОГБУ «Школьный автобус». Руководители познакомились с ремонтной базой и диспетчерским пунктом предприятия, которое было основано в 2009 году в рамках проекта «Создание эффективной системы перевозок школьников». Проект был нацелен на обеспечение доступности качественного образования детей независимо от места жительства.

В 2015 году предприятием выполнено техническое обслуживание и ремонт 715 автобусов на сумму 12,7 млн рублей. Директор ТОГБУ «Школьный автобус» Сергей Шепиков подчеркнул, что расценки предприятие не повышало в течение последних пяти лет — цены установлены еще в 2011 году и на порядок ниже сложившихся в регионе. Вместе с тем, здесь создана хорошая ремонтная база, аналогов которой в области нет. При аварии или поломке за символическую плату на горюче-смазочные материалы предприятие предоставляет муниципалитетам подменный автобус для того, чтобы дети все также быстро и безопасно добирались до места учебы.

Как отметила начальник управления образования и науки области Наталья Астафьева, школьные автобусы проходят техосмотр через каждые 8 тыс. км пробега — с ее слов, автобусы приезжают сюда 2−3 раза в год. Главы районов единогласны: сотрудничество с предприятием их очень устраивает. Однако из отдаленных муниципалитетов не очень удобно ездить для прохождения техосмотра в Тамбов. Поэтому, к примеру, школьные автобусы Жердевского района здесь не обслуживаются. Из ряда других районов обслуживаются частично.

На совещании было принято решение открыть филиалы предприятия и в других муниципалитетах для более оперативной помощи в ремонте и обслуживании школьных автобусов.

Кроме того, на базе предприятия в 2010 году был создан диспетчерский центр, а сам транспорт оборудован системой ГЛОНАСС. Еженедельно в управление образования и науки области предоставляется анализ эксплуатации школьных автобусов с указанием сверхнормативных пробегов и превышения скоростного режима движения. Информация о превышениях школьными автобусами скоростного режима также передается в ГИБДД УМВД России по Тамбовской области.