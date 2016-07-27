Великий Новгород, 27 июля, 2016, 20:42 — ИА Регнум. На выборах в Новгородскую областную думу шестого созыва оппозиционным кандидатам от «Справедливой России» и «Яблока» противостоят их однофамильцы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, «двойники"-самовыдвиженцы баллотируются в региональный парламент в одномандатном избирательном округе №9 (охватывает часть Великого Новгорода).

Цитата из к/ф «Семь лет несчастий». Реж. Макс Линдер. 1921. США Двойник

Вице-мэру города, лидеру регионального отделения партии «Справедливая Россия» Алексею Афанасьеву здесь противостоит другой Алексей Афанасьев — заместитель исполнительного директора ООО «Агрохолдинг «Устьволмский», проживающий в посёлке Крестцы Новгородской области. От Афанасьева-партийца он отличается отчеством: тот — Владимирович, этот — Васильевич.

В этом же округе на выборы идут две Черепановых: известная в Великом Новгороде общественница, председатель «Собрания коренных новгородцев» Анна Черепанова, выдвинутая от партии «Яблоко», и самовыдвиженка, инженер Жилищного агентства Центрального района Санкт-Петербурга Мария Черепанова, проживающая в селе Старый Город Темниковского района Мордовии.

Этот одномандатный округ — один из самых конкурентных в регионе. В настоящий момент избраться по нему депутатом изъявили желание девять человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Новгородскую областную думу пройдут 18 сентября 2016 года. В региональный парламент предстоит избрать 32 депутата: половину — по партийным спискам, другую половину — по одномандатным округам.

Избирательной комиссией Новгородской области заверены списки кандидатов от 11 региональных отделений политических партий. Это «Коммунисты России», «Союз труда», КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров», партия «Великое Отечество», партия «Национальный курс», партия «Яблоко» и «Партия роста».