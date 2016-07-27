Москва, 27 июля, 2016, 20:41 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) Росси провели обыск у учредителя ООО «Транслоджистик» Сергея Баусова в рамках расследования уголовного дела о контрабанде алкогольной продукции. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает телеканал RT.

RIA Novosti archive / Andrey Stenin Сотрудники ФСБ

Сообщается, что неотложный обыск был проведен у Баусова накануне. Следователи обосновали этот обыск необходимостью обнаружения и изъятия документов и предметов, представляющих интерес для расследования уголовного дела о контрабанде алкогольных напитков.

Напомним, накануне в рамках этого же дела был проведен обыск у главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельяникова. В его загородном доме следствие обнаружило огромное количество наличных денег, а также произведения искусства.