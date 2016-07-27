Выборг, Ленинградская область, 27 июля, 2016, 20:40 — ИА Регнум. Восстановление Старого Выборга начнется с Часовой Башни, Башни Олафа и Башни Ратуши. На эти цели в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России» Министерством культуры РФ уже выделен первый транш — 174,6 млн рублей. Об этом сегодня, 27 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Владислав Краев ИА REGNUM Башня Олафа в Выборге

Исторический центр Выборга представлен постройками от времен Средневековья. Бывшая соборная колокольня Часовая Башня построена в 1494 году. Башня святого Олафа является самым высоким сооружением Выборгского замка, заложенного шведами в 1293 году. Башня Ратуши была построена в 1470-х годах в качестве боевой башни юго-восточной стены укреплений Выборгской крепости.

Все эти объекты нуждаются в первоочередной реставрации. Так, в начале 2015 года Часовая Башня была экстренно законсервирована в связи с угрозой обрушения.

Башню Ратуши должны реконструировать за один год, а на реконструкцию часовой Башни и Башни Олафа потребуется не менее двух лет, сообщили в комитете по культуре Ленобласти.

Подрядчики станут известны по результатам конкурса, который будет объявлен в третьем квартале 2016 года. Согласно техническому заданию в отношении трех башен Выборга, реставрации подвергнутся кровли, фасады, полы, лестницы, кладка, а также будет проведено благоустройство.

Вместе с тем, как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, Минкультуры подтвердило начало подготовки проектно-сметной документации для проведения реставрационных работ на 12-ти объектах «Комплекса крепостных построек и сооружений на острове». Кроме того, из областного бюджета в 2016 году было выделено 100 млн рублей на реставрацию 10-ти выборгских памятников регионального значения. «Поэтому можно сказать, что долгожданные работы в Выборге начинаются», — заключил Дрозденко.

Напомним, проект сохранения исторической части Выборга активно разрабатывался в Министерстве культуры с 2014 года. В концепцию сохранения исторической части города вошли 264 объекта, из которых 17 федеральных, 81 региональный и 166 вновь выявленных.

Как сообщало ИА REGNUM со слов главы Ленобласти, только на первый этап реконструкции памятников Старого Выборга потребуется 4 млрд рублей, а всего на эти цели необходимо 30 млрд рублей.