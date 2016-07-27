Киев, 27 июля, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июля, в Киеве во время крестного хода Украинской православной церкви нацгвардейцы задержали четырех бойцов добровольческого батальона «Сич». Мужчины пытались проникнуть на территорию проведения молебна. Об этом заявили в пресс-службе Национальной гвардии Украины, передает корреспондент ИА REGNUM. Подробности пока что не сообщаются.

kyiv.npu.gov.ua Киевская полиция охраняет правопорядок

Паломники с ножами

При этом во время проверки через металлодетекторы у нескольких паломников обнаружили ножи и острые предметы. «У нескольких граждан, которые проходили через металлодетекторы, правоохранители обнаружили небольшие ножи и другие острые предметы. С целью соблюдения мер безопасности правоохранители изъяли эти вещи, а их владельцев пропустили к месту проведения крестного хода», — сказано в сообщении.

Кроме этого, в Шевченковское управление столичной полиции доставили трех мужчин, которые имели при себе плакаты провокационного характера. У указанных граждан взяли объяснения, установили их личности и провели с ними профилактическую разъяснительную работу. После этого они были отпущены.

«Ни один человек за правонарушения различного характера не задержан», — заверили в Нацполиции.

«Молебен и крестный ход прошли в целом без эксцессов, несколько попыток провокаций было прекращено заблаговременно», — сказал замначальника Северного Киевского территориального управления Нацгвардии, полковник Вадим Бидненко.

Он добавил, что во время крестного хода за правопорядком следили 1,5 тыс. нацгвардейцев. При этом для отслеживания оперативной ситуации по маршруту шествия верующих впервые применялись беспилотные летательные аппараты.

В свою очередь, глава киевской полиции Андрей Крищенко отметил, что у одного из участников крестного хода изъяли газовый баллончик.

«Еще был один газовый баллончик. Запрещенных предметов больше не было. Споров не было. Все было спокойно. Не было никаких лозунгов. Только церковные песнопения», — заверил Крищенко.

Зафиксировано 32 обращения к медикам, трое граждан госпитализированы

В то же время депутат от БПП, глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец отметила, что во время крестного хода только на Владимирской горке медики госпитализировали троих граждан.

«У нас ситуация была значительно более беспокойная. Мы две недели очень серьезно готовились к этому, чтобы не допустить ошибок… Мы были готовы. Сегодня только на Владимирской горке было 32 обращения, были потери сознания, есть три госпитализации, одна очень опасная, человек имеет диарею и тяжелое обезвоживание. Сейчас медики продолжают работать. Завтра также будут задействованы, это моя личная ответственность», — сказала Богомолец.