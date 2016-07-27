Тбилиси, 27 июля, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Заявленную цель правительства Грузии о вступлении страны в Евросоюз поддерживает 72% респондентов, опрошенных в ходе исследований, проведенных по заказу NDI с 8 июня по 6 июля 2016 года. По данным организации, число сторонников членства Грузии в ЕС понизилось, так как в ходе опроса в марте текущего года эту цель правительства Грузии поддерживали 77% респондентов.

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Сократилось и число тех, кто считает, что безвизовый режим со странами Шенгенской зоны принесет Грузии пользу. В марте за безвизовый режим со странами Шенгена высказались 72%, а в июне-июле их стало 64%.

Причем, исследователи выяснили, что больше всего вступление Грузии в ЕС поддерживает молодежь. Если среди граждан 18−35 лет сторонников интеграции с ЕС 71%, то среди респондентов старше 56 лет — 51%.

64% опрошенных в июне-июле поддержали курс на вступление Грузии в НАТО, что на 4% ниже показателя, полученного в ходе опроса в марте текущего года.

Гораздо меньше число сторонников вступления Грузии в ЕС и НАТО в регионах, компактно населенных этническими меньшинствами. Среди респондентов из этих регионов за членство в ЕС высказались 50%, за вступление в НАТО — 47%.

48% респондентов считают, что внешняя политика Грузии должна быть прозападной, но страна должна поддерживать хорошие отношения с Россией. В марте 2016 года такой позиции придерживались 52% опрошенных. 20% высказались за пророссийскую политику с сохранением хороших отношений с ЕС и НАТО (в марте таких респондентов было 16%).

13% заявили, что внешняя политика должна быть только прозападной, а 6% выбрали исключительно пророссийскую политику.

Опрос по заказу NDI проводился с период с 8 июня по 6 июля включительно. Всего было опрошено 4 113 респондентов.