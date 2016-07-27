Тбилиси, 27 июля, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Тех, кто считает, что Грузия развивается в неправильном направлении, стало меньше. Такой вывод по результатам очередного опроса общественного мнения сделала американская организация NDI. Опрос был проведен с 8 июня по 6 июля 2016 года, а его данные NDI сравнивает с исследованиями, проведенными в марте текущего года.

Нико Пиросмани. Друзья Бегоса. 1910-е

В марте 2016 года 39% респондентов ответили, что страна развивается в неправильном направлении, а в июне-июле таких респондентов оказалось 33%. При этом в ноябре 2015 года 45% респондентов заявляли, что Грузия развивается в неправильном направлении, а в апреле прошлого года такого мнения придерживались 37%.

25% участников опроса, проведенного в июне-июле текущего года, считают, что Грузия развивается в правильном направлении, тогда как в марте 2016 года этот показатель составлял 20%.

По мнению 34% респондентов, опрошенных в июне-июле, Грузия вообще не меняется. В марте текущего года так считали 36% опрошенных.

На вопрос, как изменились условия жизни в вашем городе или селе, 19% ответили, что условия улучшились. Это на 10% выше того показателя, который был получен в ходе опроса в августе 2015 года. При этом, 53% заявили, что условия не изменились, а 25% считают, что они ухудшились. При этом, меньше всего тех, кто считает, что условия их жизни улучшились, оказалось в Тбилиси (13%), а больше всего — в местах компактного проживания меньшинств (28%).

NDI констатирует, что среди граждан, которые уже решили, за кого будут голосовать на предстоящих в октябре текущего года выборах, больше тех, кто считает, что страна развивается в правильном направлении, правительство осуществляет важные для них изменения и условия их жизни улучшились. Те, кто еще не решил, за кого голосовать, мнее позитивно оценивают социальные и экономические вопросы. Соответственно, NDI рекомендует кандидатам срочно улучшить коммуникацию с избирателями и говорить с ними о конкретных планах и достижениях своей партии.

Опрос по заказу NDI проводился с период с 8 июня по 6 июля включительно. Всего было опрошено 4 113 респондентов.