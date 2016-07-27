Махачкала, 27 июля, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Спортсмен из Дагестана Саид Османов, обвиняемый в осквернении статуи Будды в столице Калмыкии Элисте, сегодня выступил в суде с последним словом, сообщил ИА REGNUM его адвокат Асад Джабраилов. По его словам, Османов по-прежнему заявляет, что не оскорблял калмыкский народ по расовому или национальному признаку. При этом спортсмен заявляет, что с его стороны было допущено неосторожное высказывание в адрес статуи Будды из-за, непонимания, что она означает для жителей Калмыкии.

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«Он отнёсся к ней, как обычной скульптуре, так как она стояла посреди парка, в общественном месте. Он понимает, что поступил аморально, но обвинение в разжигании межнациональной розни надуманно, считает адвокат. Защита попросила признать Османова невиновным и освободить в зале суда. Приговор по делу будет вынесен в четверг, 28 июля, в Элистинском городском суде.

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Абдулатипов извинился за спортсмена, осквернившего статую Будды в Элисте

Напомним, борец из Дагестана Саид Османов был задержан 1 апреля за осквернение статуи Будды. Спортсмен приехал на соревнования по вольной борьбе. Следствие Османов, гуляя по городу, нецензурно выругался в адрес статуи Будды, расположенной на «Аллее Героев». Этот случай вызвал волну возмущения местного населения. Часть жителей подъехали к гостинице, где остановились дагестанские спортсмены и потребовали наказания. Впоследствии глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и председатель правительства республики Абдусамад Гамидов извинились перед калмыкским народом за действия спортсмена.