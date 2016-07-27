Цирндорф, Германия, 27 июля, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Полиция германской федеральной земли Бавария опровергла информацию местных СМИ о якобы имевшем место взрыве в городе Цирндорф рядом с центром по приему мигрантов. Об этом сегодня, 27 июля, полиция сообщает в своем Twitter.

en.wikipedia.org Цирндорф, Германия

Сообщается, что никакого взрыва рядом с центром по приему мигрантов в Цирндорфе на самом деле не было и никто ни от чего не пострадал. «Никакой опасности для окружающих в настоящее время нет», — сообщает полиция.

При этом полиция сообщает, что что около 14:30 по местному времени (15:30 мск), примерно в 100 метрах от центра по приему мигрантов произошел некий «хлопок и возгорание чемодана на колесах».