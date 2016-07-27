Ереван, 27 июля, 2016, 19:31 — ИА Регнум. Ночь на территории здания полка патрульно-постовой службы в Ереване, захваченной вооруженной группой «Сасна Црер» («Сасунские Храбрецы»), была довольно драматичной. Между членами вооруженной группы и полицейскими произошла перестрелка, в результате которой были ранены один из лидеров вооруженной группы «Сасна Црер» Павел Манукян и его сын Арам. Также был ранен полицейский. Все они были доставлены в больницу.

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Кроме того, представители правоохранительных органов позже сообщили, что еще два члена вооруженной группы — Гагик Егиазарян и Арам Акопян сдались полиции.

За тяжелой ночью последовал еще один инцидент, который вызвал широкий резонанс. Полиция распространила сообщение о том, что члены вооруженной группы удерживают в заложниках врачей, прибывших для оказания медицинской помощи раненым.

Тем не менее, в ходе состоявшейся в среду пресс-конференции представитель «Учредительного парламента» Алек Енигомшян опроверг данную информацию. Он добавил, что врачи смогут спокойно уйти, когда их сменит другая бригада медиков.

Говоря о дальнейших целях вооруженной группы, Енигомшян отметил, что они намерены перейти ко второму этапу борьбы. «Сасна црер» прошла этап политической легитимности, теперь настало время приступить ко второму этапу народной борьбы. В Армении сегодня нет человека, который бы не выражал содействия «Сасна црер», — заявил Енигомшян.

Он также добавил, что члены группы требуют организовать встречу с депутатами армянского парламента.

В беседе с ИА REGNUM политолог Сергей Шакарянц поделился своими впечатлениями о стремительно развивающихся событиях. «Участники захвата хотя или нехотя превратили то, что они затеяли в огромнейший фарс, где у них уже не остается никакого выхода, и они каждый раз пытаются хоть на пять минут продлить их, так называемое, самолюбование на фоне толпы, которая выходит на улицы. Не понятно, как они будут из этого выкручиваться. Поэтому они берут новых заложников, требуют новых встреч, завтра они потребуют, чтобы им предоставили ресторан под открытым небом. Я вижу лишь, что у них абсолютно нет совести, и ее остатки они отдали, когда взяли врачей в заложники», — добавил Шакарянц.

По словам политолога, во взятии в заложники врачей не было никакой необходимости. «Они могли спокойно вывезти нуждающихся в медпомощи в больницу», — добавил Шакарянц. Политолог назвал происходящее беспределом, добавив, что народ сам для себя может решить, как воспринимать все это.

Отвечая на вопрос, как на ход событий может повлиять оказываемое многочисленными гражданами содействие, проводимые митинги и т.д., Шакарянц отметил, что если смотреть на ситуацию с объективной точки зрения, то можно увидеть, что собирающиеся там люди — это далеко не многочисленная толпа, как может показаться.

«Это такая «солянка» по типу компота. В этих акциях участвуют разношерстные псевдополитики. Мы не видим самого главного — поддержки других отрядов освободительной войны, таких как «Арабо», «Тигран Мец», «Сасунци Давид» и т.д. Где представители этих организаций? Их нет рядом, значит что-то не то. Их не воспринимают даже на уровне воинов-освободителей», — подчеркнул Шакарянц.

Он добавил, что «Сасна Црер» оказались в какой-то степени в изоляции. «Им не верят их же браться по оружию. Здесь нет какой-то массовой поддержки населения. Она должна была начаться с того, чтобы к ним присоединились все вооруженные отряды, которые в 90-е годы добровольно шли на защиту Арцаха. Ни один из отрядов не делал никакого заявления по их поводу», — заметил политолог.

Говоря о ночной перестрелке, в результате которой были ранены Павел Манукян и его сын, эксперт подчеркнул, что это могло быть одним из способов сдаться. «С другой стороны, возможно, кто-то их сдал. Возможно, кто-то или они хотели с кем-то встретиться, это тоже вариант. Тем не менее, гадать не стоит. Есть следственные органы, которые должны выяснить данные вопросы», — отметил Шакарянц.

17 июля группа вооруженных людей захватила одно из зданий полка патрульно-постовой службы полиции Армении, удерживая в заложниках находящихся там сотрудников. В ходе штурма здания погиб один полицейский, четверо получили ранения. Членами вооруженной группировки являются сторонниками арестованного лидера радикального оппозиционного движения «Новая Армения» Жирайра Сефиляна, которые таким образом решили добиться его освобождения.