София, 27 июля, 2016, 19:16 — ИА Регнум. На авиабазу «Граф Игнатиево» в Болгарии 8 июля были доставлены первые два двигателя для болгарских истребителей МиГ-29, отремонтированные на польских военных заводах. Об этом говорится в письменном ответе министра обороны Болгарии Николая Ненчева на поступивший депутатский запрос, передаёт 27 июля агентство БГНЕС.

Allocer Двигатель самолёта МиГ-29

Сообщается также, что 15 июля в Минобороны Болгарии поступила информация о том, что отремонтированы ещё два двигателя. «В настоящее время начат ремонт последних двух (5-го и 6-го) болгарских двигателей, подпадающих под действие соглашения (между Болгарией и Польшей о ремонте — ИА REGNUM ), которые будут доставлены в Болгарию до конца 2016 года», — сообщил Николай Ненчев.

Болгарский министр также напомнил, что в конце декабря 2015 года на базу «Граф Игнатиево» были доставлены два польских двигателя для истребителей МиГ-29, которые Варшава предоставила Софии во временное пользование сроком на 200 летательных часов, но не более чем на два года.

Ранее на текущей неделе Николай Ненчев заявил в эфире болгарского телевидения, что за последний месяц имело место десять случаев нарушений в «болгарской зоне ответственности воздушного пространства НАТО» российскими самолётами. По его утверждениям, при каждом таком случае на перехват поднимались болгарские истребители, в результате чего затрачивались их летательные ресурсы. Российская сторона выступила с опровержением данной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, после визита в Софию в январе 2015 года генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга власти Болгарии объявили, что не будут продлевать контракт с Россией на обслуживание своих истребителей МиГ-29 советского/российского производства, срок действия которого истекал в сентябре того же года. Ремонтировать самолёты Болгария решила на польских государственных военных авиазаводах WZL-2 и WZL-4.

Руководство РСК «МиГ» официально уведомило власти Болгарии, что Польша не имеет лицензии на обслуживание болгарских МиГ-29 и в случае их ремонта там российская сторона будет вынуждена считать самолёты бракованными и снимет с себя всю ответственность за их дальнейшую эксплуатацию. Кроме этого, в компании предупредили, что поставки деталей для истребителей польской стороне могут быть прекращены, если их используют для ремонта самолётов третьих стран в нарушение соглашений.

Между тем, директор по производству и обслуживанию WZL-2 Збигнев Матущак заявил, что завод ремонтирует двигатели по «собственной, авторской документации», и не нуждается в российской лицензии.

В марте 2016 года было заявлено, что правительство Болгарии в ближайшее время намерено принять проект покупки новых многофункциональных самолётов для Военно-воздушных сил страны. Подробностей о том, какие именно самолёты предполагает закупить болгарская сторона, при этом не приводилось. Отметим, что полный отказ от использования российских истребителей и вертолётов предусмотрен утверждённой болгарским правительством концепцией «Болгария в НАТО-2020». Данное намерение в Софии объясняют необходимостью военной независимости от России.

Речь идёт о 15 самолётах МиГ-29, шести самолётах МиГ-21 и 14 бомбардировщиках Су-25. Предполагалось, что на замену им Болгария закупит восемь новых истребителей, на что, как было заявлено, выделят 600 млн левов (более 300 млн евро). Между тем, эксперты отмечали, что на такую сумму возможно приобрести лишь восемь подержанных американских истребителей F-16.