Рига, 27 июля, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Центр государственного языка оштрафовал мэра Риги Нила за то, что Рижская городская дума использует русский язык в социальных сетях. Об этом сам Ушаков сообщил сегодня, 27 июля, в своем Facebook.

Victor Korniyenko Словарь русского языка

Ушаков рассказал, что узнал о штрафе от журналистов, а не от самого центра. Градоначальник напомнил, что закон о государственном языке не регулирует язык общения государственных структур со своими гражданами в зарубежных социальных сетях.

Мэр Риги собирается оспорить решение Центра государственного языка, а Рижская городская дума продолжит общаться с жителями города по меньшей мере на трех языках — латышском, русском и английском.

«Центру госязыка хочется пожелать заниматься действительно тем, что у них получается — например, думать о том, как по-латышски называть покемонов. Ни на что другое они все равно не способны», — написал Ушаков.