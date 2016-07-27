Улан-Удэ, 27 июля, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Режим ЧС из-за засухи намерены ввести в Бурятии, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

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Уточняется, что предварительный ущерб аграриев, пострадавших от засухи этим летом, составляет 381,8 млн рублей. Площадь гибели сельхозкультур — 68 103 га.

Заседание, на котором обсудили эти вопросы, прошло в Улан-Удэ под председательством зампреда правительства региона по развитию инфраструктуры Николая Зубарева.

Участники заседания поддержали решение регионального Минсельхозпрода о введении в республике режима ЧС в связи с почвенной засухой. «В настоящее время ведется работа по обследованию посевных площадей и поиску мест для заготовки сена, определяются поставщики кормов в районах республики и в близлежащих регионах России», — сказал и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Петр Брыков.

По его словам, первые сведения Гидрометцентра Бурятии о возникновении почвенной засухи поступили в Минсельхозпрод 21 июня. На тот момент это агрометеорологическое явление было зарегистрировано в Баргузинском, Бичурском, Курумканском, Селенгинском, Еравнинском, Джидинском, Хоринском районах, на отдельных полях Кижингинского, Иволгинского, Кабанского районов.

На некоторых полях запасы продуктивной влаги достигли критического уровня: в пахотном (0−20 см) слое почвы — менее 10 мм, в метровом слое почвы — менее 50 мм. В министерстве отметили, что в мае-первой половине июня этому способствовали климатические условия: отсутствие достаточных осадков, высокая дневная температура воздуха и почвы, низкая относительная влажность воздуха и суховеи.

Министерство разработало дорожную карту, где определен порядок проведения оценки ущерба сельхозпроизводителей от ЧС природного характера в 2016 году с указанием мероприятий, сроков и последовательности действий.

Как уже сообщало ранее ИА REGNU, в настоящее время введен режим ЧС в 14 районах республики: Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском.