Никосия, 27 июля, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Глава Кипрской православной церкви Хризостом II говорит, что собирается просить дипломатов ЕС и США немедленно снять эмбарго против Сирии, передает Associated Press.

kremlin.ru Архиепископ Хризостом II

Архиепископ Хризостом II заявил, что санкции коллективно наказывают весь сирийский народ вместо того, чтобы помочь свергнуть президента Сирии Башара Асада.

Хризостом, по его словам, после недавней встречи с Асадом пообещал ему помочь снять блокаду. В беседе со греческим священнослужителем президент Сирии рассказал ему, что сирийцы могут прожить за счет того, что производят, но страна нуждается в лекарствах.

Стремление Асада положить конец эмбарго «оправданно», потому что экономические ограничения подвергают еще большему риску жизни сирийцев, считает архиепископ Кипрский.