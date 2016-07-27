Москва, 27 июля, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что в Южном военном округе в связи с наращиванием военного присутствия агрессивного блока НАТО в Восточной Европе, ситуацией на Украине и деятельностью международных террористических группировок, с 2013 году сформировано четыре дивизии, 9 бригад и 22 полка, также созданы две ракетные бригады, оснащенные комплексами «Искандер-М». Об этом глава российского военного ведомства заявил сегодня, 27 июля, выступая на коллегии министерства обороны России.

mil.ru Выступление Сергея Шойгу на коллегии министерства обороны

Шойгу констатировал, что в последнее время военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении обострилась. Это обострение в первую очередь связано с наращиванием военного присутствия Североатлантического альянса в Восточной Европе. Также влияние оказывает гражданская война на Украине и деятельность международных террористических групп, в том числе, на Северном Кавказе.

В сложившихся условиях Российская Федерация вынуждена принимать адекватные меры реагирования, подчеркнул Шойгу.

Кроме формирования новых войсковых соединений, в Южном военном округе проведено более 200 организационно-штатных мероприятий, направленных на повышение боевых возможностей войск.