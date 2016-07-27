Минск, 27 июля, 2016, 18:38 — ИА Регнум. В Минске 27 июля состоялось заседание контактной группы по урегулированию украинского кризиса и четырёх её подгрупп, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mil.gov.ua Украинские войска в Донбассе

По информации участников заседания, подгруппе по безопасности не удалось согласовать документ о разведении сил с линии фронта. Переговоры проходили в напряжённой атмосфере и фактически явились продолжением предыдущих заседаний подгруппы, в ходе которых документ также не удавалось согласовать.

Таким образом, рассмотрение одного из ключевых пунктов повестки заседания контактной группы закончилось безрезультатно. По словам представителей сторон, противоречия не преодолены и проработка вопроса разведения сил с линии фронта будет продолжена с вынесением на обсуждение очередного заседания контактной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе предыдущих обсуждения вопроса о разведении сил с линии фронта в Донбассе не было достигнуто прогресса, что был вынужден констатировать спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик. Полпред Донецкой Народной Республики в контактной группе Денис Пушилин, оценивая итог почти двухлетнего действия Минских соглашений констатировал, что Украине мир «совсем не нужен». Он также обратил внимание на непрекращающиеся обстрелы мирных городов республики, провокации и боестолкновения на линии соприкосновения.