Тбилиси, 27 июля, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Пятерка самых важных для населения Грузии вопросов с 2009 года не меняется, и лидирующие позиции в ней занимают рабочие места. Такой вывод по результатам очередного опроса общественного мнения сделала американская организация NDI.

Фердинанд Ходлер. Безработный (фрагмент). 1891

По данным этой организации, 56% респондентов самым важным вопросом назвали именно рабочие места (точнее, их недостаток), для 29% таким вопросом была нищета, для 28% — территориальная целостность, 26% назвали инфляцию и рост цен, а 25% — пенсии.

Причем, больше всего вопрос недостатка рабочих мест волнует представителей этнических меньшинств в местах компактного проживания (его назвали самым важным 66% из этой категории респондентов). А меньше всего — жителей столицы, где этот показатель составил 44%.

Опрос по заказу NDI проводился с период с 8 июня по 6 июля включительно. Всего было опрошено 4 113 респондентов.