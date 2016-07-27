Псков, 27 июля, 2016, 18:26 — ИА Регнум. В Псковской области в рамках расследования убийства четырёх человек в деревне Изоча Невельского района задержан 35-летний житель Великих Лук. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, подозреваемый уже доставлен к следователю и даёт показания.

pixabay.com Убийство

Мотивы преступления пока неизвестны, но следователи уже выяснили, что 26 июля 2016 года мужчина находился в доме родственника в Невельскому районе. По предварительным данным, он пришёл к гости к знакомому, где в компании распивал спиртные напитки, после чего, схватив нож и топор, нанёс четверым участникам застолья множественные удары по шее.

«После этого он сокрыл следы преступления и скрылся», — сообщили в региональном управлении СКР.

В ближайшее время будет решён вопрос о его процессуальном задержании. Для выяснения причин поведения мужчины будет назначена психиатрическая экспертиза.

Напомним, тела четырёх убитых человек с перерезанными горлами были найдены 26 июля. Жертвами преступника стали 44-летний житель Невельского района, а также трое жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 31 до 39 лет, в том числе женщина. Расследуется уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство»).